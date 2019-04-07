اونلاين | fe el3arda.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 7-4-2019 live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر fe el3arda.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 7-4-2019 live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

fe el3arda.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 7-4-2019 live

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ضد نظيره فريق حسنية أغادير المغربي، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك محاضرة مع اللاعبين في منتصف الملعب بالتدريب قبل بداية المران الأخير للقاء.

fe el3arda.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 7-4-2019 live

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك :-

حراسة المرمى : جنش.

خط الدفاع : حمدي النقاز - الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة.

Advertisements

خط الوسط : محمود عبد العزيز - طارق حامد - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : خالد بوطيب.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفريق جاء للمغرب من أجل تحقيق الفوز، مشددا على أن الفريق لديه غيابات في المباراة، لكنه يسعى في كل مبارياته لتحقيق الفوز.

وتابع : "ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد وأعرف أيضا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات".

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك المصري، ضد فريق حسنية أغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر..