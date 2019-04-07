اونلاين | إفريقيا يازمالك.. رابط مجاني hd مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير كورة لايف مباراة الزمالك اليوم live

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إفريقيا يازمالك.. رابط مجاني hd مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير كورة لايف مباراة الزمالك اليوم live

يواجه فريق الزمالك المصري نظيره حسنية أغادير المغربي، مساء اليوم على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة BeIN SPORTS HD1 .

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إفريقيا يازمالك.. رابط مجاني hd مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير كورة لايف مباراة الزمالك اليوم live

ويحل الزمالك متصدر المجموعة الرابعة ضيفًا ثقيلًا على حسنية أغادير ثاني المجموعة الأولى بالمغرب في مباراة قوية، يتسلح خلالها أصحاب الأرض بعامل الجمهور، لتحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب بعد أسبوع.

إفريقيا يازمالك.. رابط مجاني hd مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير كورة لايف مباراة الزمالك اليوم live

ويفقد الزمالك العديد من العناصر المؤثرة، حيث يفتقد جهود نجمه الأبرز فرجاني ساسي بسبب الإيقاف، وهو نفس سبب غياب المغربي حميد أحداد، كما يغيب محمود كهربا لأسباب فنية، وحازم إمام للإصابة.

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