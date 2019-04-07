اونلاين | كورة ستار مباراة الصفاقسي ونكانا بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الصفاقسي نكانا اليوم جودة hd

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تقام اليوم الأحد مباراة نكانا بطل زامبيا التي يواجه فيها فريق نادي الصفاقسي التونسي لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجع الفريقان على ملعب نكانا ستاديوم.

ويدخل الفريق الزامبي المباراة برغبة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته قبل لقاء الإياب الذي يجمع الفريقان في العاصمة التونسية الأسبوع المقبل.

بينما يرغب فريق النادي الصفاقسي أن يعود إلى تونس بنتيجة تساعده على الترشح للدور المقبل من أجل التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

توقيت متابعة مباراة نكانا الزامبي ضد النادي الصفاقسي التونسي

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تبدأ مباراة نكانا الزامبي ضد النادي الصفاقسي التونسي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد نكانا ستاديوم لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة نكانا الزامبي ضد النادي الصفاقسي التونسي على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة نكانا الزامبي ضد النادي الصفاقسي التونسي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف بن خليف ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي بيرنارد كامبل.

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