اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون| بث مباشر مباراة arsenal vs everton

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في مباراة جديدة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الواعدة بالقوة والإثارة، يخوض آرسنال مباراة صعبة ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال يسعى لاستعادة المركز الثالث من توتنهام، بعدما فاز الأخير على كريستال بالاس ووصل رصيده إلى 64 نقطة، بينما يملك آرسنال 63 نقطة، ويسعى للفوز والوصول إلى 66 نقطة واستعادة المركز الثالث خلف كل من مانشستر سيتي وليفربول.

بينما يسعى إيفرتون صاحب المركز العاشر إلى مواصلة الوجود في المناطق الدافئة بالجدول والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وهو الذي يملك في رصيده 43 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بأكبر شكل ممكن.

ملعب مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول، وهو ملعب إيفرتون.

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موعد مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 15:05 بتوقيت القاهرة، 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، 13:05 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لـ مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

حكم مباراة مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يدير مباراة إيفرتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي تحكيميًا الحكم كيفين فريند.

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