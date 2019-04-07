اونلاين | رابط arsenal.. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون بث مباشر live youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط arsenal.. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون بث مباشر live youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي أرسنال مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق إيفرتون، يوم الأحد 7-4-2019 على ملعب "جوديسون بارك" في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في تحقيق المركز الثالث مع الفريق، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

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ويسعى فريق إيفرتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال ضد نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

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