شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس برشلونة يرفض التوقيع مع جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادى برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، وذلك بعد سؤاله عما سيقوله لرئيس النادى إذا طلب رأيه حول التوقيع مع اللاعب. وقال ريكساش: «لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك»، وبرر ريكساش رده هذا بأن المهاجم الفرنسى سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالونى، لكنه فى النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، حيث قال «القطار يمر لمرة واحدة فى الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر». وحول مواجهة مانشستر يونايتد، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، أكد مستشار رئيس النادى أن فريقه هو المرشح الأكبر للفوز أمام فريق «يصعب كثيرا تسجيل الأهداف فى مرماه»، وأنه ببعض من الحظ سيتمكن البلاوجرانا من الفوز بهذه البطولة الأوروبية العريقة.

فيما وجه ممثلو أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة إلى برشلونة بشأن موقف اللاعب من الانتقال إلى «كامب نو»، فى الميركاتو الصيفى المقبل، ووفقًا لبرنامج «الشرينجيتو» الإسبانى، فإن ممثلى جريزمان طالبوا إدارة برشلونة بالهدوء بشأن موقف اللاعب فى الميركاتو المقبل، مؤكدين أنه سيوافق على ارتداء قميص البارسا فى الصيف. وسبق أن اتفق برشلونة مع جريزمان بشأن الانتقال إلى «كامب نو»، فى الصيف الماضى، قبل أن يتراجع اللاعب ويقرر الاستمرار رفقة أتلتيكو مدريد فى الموسم الحالى، ولن يحتاج جريزمان إلى الحصول على موافقة أتلتيكو لارتداء قميص برشلونة فى الصيف المقبل، ولكنه سيلجأ لاستخدام حل الشرط الجزائى.

ويملك جريزمان شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو، لكنه سينخفض فى 1 يوليو المقبل إلى 120 مليونًا فقط.

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يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن جريزمان عاد للتفكير فى الانتقال إلى برشلونة بحثًا عن تحقيق البطولات، لاسيما بعد أن ودع أتلتيكو، دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى أمام يوفنتوس.

فيما يواصل برشلونة سعيه لضم المواهب الصاعدة من سوق أمريكا الجنوبية، العامر دائمًا بأصحاب المهارات العالية، لعله يجد ضالته فى ميسى جديد، ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أرسل برشلونة كشافيه لمتابعة بطولة كوبا أمريكا تحت «17 عامًا»، التى أظهرت العديد من النجوم الواعدين، لعل أبرزهم جابرييل فيرون «16 عامًا» لاعب بالميراس، ومنتخب البرازيل تحت 17 عامًا، وتستضيف بيرو البطولة التى انطلقت فى 21 مارس الماضى، بينما تنتهى فى 14 من إبريل الجارى.

وودع منتخب البرازيل البطولة من المرحلة الأولى، بفارق الأهداف، بعد احتلاله المركز الرابع فى مجموعته، رغم تساويه مع المتأهلين، الأرجنتين، وأوروجواى، وباراجواى، بـ 7 نقاط. ولمع فيرون خلال بطولة ودية أقيمت فى مدريد العام الماضى، بمشاركة 12 ناديًا، حيث قدم أداءً نال عليه استحسان الجميع، واختتم البطولة بجائزتى أفضل لاعب، والهداف.

وفى بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا، قدم فيرون أداءً جيدًا، رغم خروج البرازيل، وسجل هدفًا رائعًا فى شباك أوروجواى. ولن يتمكن برشلونة، أو أى نادٍ أوروبى من التعاقد مع فيرون قبل أن يتم 18 عامًا، وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبى، لكن البارسا بدأ فى التحرك من خلال أندريه كورى، مستشاره فى البرازيل، من أجل الاتفاق مع بالميراس.