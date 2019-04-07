شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد في ريال مدريد الموسم المقبل لمدة 6 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح الدولى البلجيكى إيدين هازارد، لاعب تشيلسى، على أعتاب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ووفقًا لصحيفة «ماركا»، الإسبانية، فإن ريال مدريد، تشيلسى، وهازارد، اقتربوا للغاية من التوصل إلى اتفاق نهائى لإبرام الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البلجيكى سيغادر قريبا إلى مدريد، حيث سيبقى فى قلعة سانتياجو برنابيو، خلال المواسم الستة المقبلة.

وأوضحت أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، أعطى موافقته على إنهاء الصفقة فى الأسبوع الماضى، بعد تحديد احتياجات الميرنجى فى الموسم المقبل. وأكدت أن المدرب الفرنسى معجب للغاية بمهارات هازارد وسرعته بالكرة وبدونها، مشيرة إلى أن كل هذه الصفات يفتقدها الفريق الملكى فى الوقت الحالى.

وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد حاول التعاقد مع هازارد فى الموسم الماضى، إلا أن تشيلسى طلب الحصول على 200 مليون يورو، مما أجبر الميرنجى على ترك الصفقة. فيما حدد الإسبانى إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادى الملكى فى الميركاتو الصيفى المقبل، ووفقا لصحيفة «ماركا»، الإسبانية، فإن إيسكو قرر عدم الرحيل عن ريال مدريد فى الصيف المقبل، والاستمرار فى العمل تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان.

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وكان إيسكو يعانى من التهميش مع الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى السابق لريال مدريد، ولذلك فكر فى مغادرة الفريق الملكى خلال الصيف المقبل. وبعد أن وضع سولارى، إيسكو على مقاعد البدلاء فى مباريات كثيرة، أصبح يستبعده من القائمة، ليجعل اللاعب يجلس فى المدرجات، وبدا أن المدرب يريد أن يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن النجم الإسبانى بات مستهلكًا.

وبعيدًا عن المنظور الرياضى، فإن إيسكو يملك أسبابًا اجتماعية تمنعه من مغادرة إسبانيا، حيث إن لديه ابنا يعيش بين مالقة ومدريد، كما أن إيسكو ينتظر طفلًا من شريكته الحالية سارة سلامو، ولذلك فإن قرار مغادرة إسبانيا هو آخر أمر يخطط للقيام به فى الموسم الحالى.

يذكر أن إيسكو يحظى باهتمام من قبل أندية يوفنتوس ومانشستر سيتى وتشيلسى فى الموسم الحالى، وذلك قبل عودة زيدان إلى ريال مدريد.

من ناحية أخرى، قال تقرير صحفى إيطالى إن نادى إنتر ميلان وضع قائمة من اللاعبين، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن إنتر ميلان بدأ بالفعل فى التخطيط للانتقالات الصيفية المقبلة، مضيفة أن ثنائى ريال مدريد، تونى كروس وماتيو كوفاسيتش، على رأس قائمة اهتمامات النيراتزورى.

وأضافت أن كوفاسيتش، المنضم على سبيل الإعارة إلى تشيلسى الإنجليزى، يعد هدفا أساسيا للإنتر، خاصة فى ظل الحظر المفروض على البلوز وحرمان النادى الإنجليزى من إتمام أى تعاقدات، وتابعت الصحيفة أنه بجانب ثنائى ريال مدريد، فإن سيرجى ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)، ورودريجو دى بول (أودينيزى)، نيكولو باريلا (كاليارى)، بجانب ساندرو تونالى (بريشيا) ولاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتى، ضمن قائمة النيراتزورى لصفقات الصيف المقبل.