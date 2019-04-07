شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تعود اليوم من جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة النادي الأهلي اليوم الأحد من جوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا، بعد مواجهة صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا ، وتعود بعثة الأهلى على متن الطائرة الخاصة ،والتي وفرها مجلس الإدارة للفريق بسبب صعوبة رحلة الطيران، فضلآ عن تجنب تعرض اللاعبين للأرهاق بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق في الوقت الحالي.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة بداية من غداً الاثنين فى الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل.