شكرا لقرائتكم بتروجت يسعى لتجاوز الأحزان على حساب الاتحاد السكندرى الجريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه بتروجت نظيره الإتحاد السكندرى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الجريحين حيث يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة حيث خسر الفريق البترولى من بيراميدز بهدفين دون رد فيما خسر زعيم الثغر من الاهلى بنفس النتيجة.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل زعيم الثغر المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 45 هدف .

وطالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لضمان الهروب من المراكز المتأخرة التى تهدد الفريق بالهبوط فيما شدد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه غلق صفحة الخسارة من الاهلى من أجل إستكمال خطة الصعود للمربع الذهبى بالفوز بالمباريات المقبلة.