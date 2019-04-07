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الداخلية يخشى صحوة إنبى على ستاد كلية الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الداخلية نظيره إنبى فى الخامسة والنصف عصراليوم الأحد على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الداخلية مع النجوم بهدف لكل فريق فى أخر ظهور فيما فاز إنبى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

ويتمسك علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تسيطر على فريقه منذ فترة طويلة، فيما يتسلح على ماهر المدير الفنى لإنبى بعودة الفريق البترولى للانتصارات بعد الفوز على الانتاج لمواصلة خطة الهروب من شبح الهبوط .

 

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