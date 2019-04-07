رياضة | إيهاب الخطيب لـ لاعبي الأهلي: "اقرؤوا التاريخ كي تعلموا أن الأحمر أسد أفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب الخطيب لـ لاعبي الأهلي: "اقرؤوا التاريخ كي تعلموا أن الأحمر أسد أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، عن هزيمة الأهلي من صن داونز بخماسية نظيفة، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأهلي يعاني من مشاكل فنية منذ فترة، وضعف الدوري المصري لم يكشف هذه الأخطاء»، مردفاً «كابوس اليوم الأخطر في تاريخ الأحمر، حيث أول مرة يتلقى الأهلى هزيمة بخماسية».

وتابع الخطيب «المدير الفني لصن داونز يعرف الأهلي جيدا، وحاول طمأنة الأحمر بالتصريحات، في حين أنه غير موعد المباراة، وأقامها عصراً، كون الأهلي لا يجيد اللعب في هذا التوقيت»، معلقاً «في المقابل، أؤكد أن لاسارتي لم يشاهد صن داونز بشكل جيد، فضلا عن بداية المباراة بتشكيل خاطئ، وتغيير أسلوب اللعب.

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وأوضح الناقد الرياضي، أن محمد الشناوي، حارس الأهلي، أنقذ عددا كبيرا من الأهداف، مؤكدا أن عدد كبير من لاعبي الأهلي، لا يمتلكون روح الفانلة الحمراء، نظرا لعدم وجود جهاز فني قوي.

واستطرد الخطيب «كان يجب أن يغلق الجهاز الفني للأهلي الخطوط أمام صن داونز بعد استقباله هدفين، فسيناريو المباراة ذكرني ببرادلي مع منتخب مصر أمام غانا»، معلقاً «التعويض في مباراة العودة صعب جداً، وأعتبر الأهلي قد خرج من البطولة الأفريقية، لكن يجب أن يحقق نتيجة إيجابية على الأقل في القاهرة».

وأشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي، سيتخذ قرارا حول موقف استمرار لاسارتي، لكن لن يتم الإعلان عن القرار إلا بعد مباراة العودة، خاصة أن الأحمر سيلعب مباراة قوية مع مصر المقاصة بالدوري خلال أيام.

ولفت الخطيب إلى أن القيمة الإجمالية للاعبي الأهلي تتعدى مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين خاضوا مباراة صن داونز لا يستحقون ارتداء قميص الأهلي، معلقاً «يجب أن يتعلم هؤلاء اللاعبين تاريخ الأهلي، كي يعلموا أن الأحمر أسد أفريقيا، وما حدث اليوم يعد إنذار خطر بشأن مستقبل منتخب مصر أيضا».