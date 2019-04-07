رياضة | تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد الرابعة للميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد الرابعة للميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحافية اليوم السبت إلى أن ريال مدريد سيوجه أنظاره الآن نحو بدء عملية لضم لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، عقب الانتهاء من حسم صفقة البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي.

وبعد يوم من الإشارة إلى أن الريال أصبح قريباً للغاية من إتمام التعاقد مع هازارد والتوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه تشيلسي، أشارت صحيفة ماركا في عددها الصادر السبت إلى أن "الملكي" يستعد الآن لبدء "العملية بوغبا"، التي اعتبرت أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأصبح الدولي الفرنسي هو هدف "الميرينغي" الآن لتعزيز وسط ملعبه، لكن على عكس هازارد وتشيلسي، لن تسير صفقة بوغبا المحتملة بنفس السلاسة، أو على الأقل هذا ما يخشاه الريال الذي يعلم كيف هي الموازين في خزانة أولد ترافورد.

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من جانبه، يعرف مان يونايتد أن بوغبا يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد، لكن النادي الإنجليزي سيفعل كل ما بوسعه للإبقاء على لاعبه، وبدأ بالفعل في إغرائه بعروض لتجديد عقده، فضلاً عن إطلاق رسائل تؤكد لكل المهتمين بأنه ليس للبيع.

وبرغم ذلك، يراهن الريال ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان على مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا واللاعب نفسه لتغيير هذا الوضع وتقريب المسافات، إلا أن "الملكي" يعلم أيضاً أن استقدام الدولي الفرنسي قد يكلف النادي 120 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن القلعة البيضاء لا تريد وضع كل البيض في سلة واحدة، في ظل وجود خطط للقيام بإعادة هيكلة بين صفوف "الميرينغي".

وأضافت ماركا أن إدارة الريال تريد إسعاد "زيزو" باستقدام بوغبا لكن في حال تعثرت العملية، تبقى جعبة "الملكي" عامرة بلاعبي الوسط المتميزين على الرغم من أن زيدان يفضل مواطنه البالغ من العمر 26 عاماً، والذي أكد أنه لاعب يعجبه كثيراً.