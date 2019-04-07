رياضة | موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الأحد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز المباريات التي جمعت الفريقان من قبل بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة النجم الساحلي ضد الهلال

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد الهلال قد جمعت الفريقان من قبل في أربعة مناسبات الأولى لحساب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ونجح الهلال في الفوز بهدفين مقابل هدف ذهاباً في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي ثاني المباريات عوض النجم الساحلي خسارته ذهاباً إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الملعب الأوليمبي برادس سجلهم أمين الشرميطي هدفين وصابر بن فرج فيما سجل هدف الهلال الوحيد قودوين نيديسي إيزي.

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ثالث المواجهات التي جمعت بين العملاق التونسي وكبير الأندية السودانية كانت عام 2017 لحساب دور المجموعات حيث إنتهت مباراة الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن تنهي مباراة الجولة الرابعة بنفس النتيجة بالخرطوم.

توقيت متابعة مباراة النجم الساحلي ضد الهلال على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة النجم الساحلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الهلال يوم الأحد

تنقل مباراة النجم الساحلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإفريقية.