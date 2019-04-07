رياضة | نجم الأهلي السابق: الفوز بالدوري أهم من بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الفوز بالدوري أهم من بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عصام عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفوز ببطولة الدوري المحلي أهم للجماهير من الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في رأيي ان الدوري المحلي والفوز به أهم من بطولة إفريقيا".

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متابعًا "جمهور الأهلي بيقابل جمهور الإسماعيلي والزمالك كل يوم ويتكلموا مين كسب التاني، جمهور الأهلي مش هيقابل جمهور تنزانيا وزامبيا والدول الإفريقية علشان يفتخر بالفوز".

وأستكمل عصام تصريحاته "الفوز بإفريقيا مهما كانت مميزاته فالفوز بالدوري المحلي أفضل وأهم".