رياضة | رسالة نارية.. تعرف على نص حديث بيكيه وكوستا بعد البطاقة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية.. تعرف على نص حديث بيكيه وكوستا بعد البطاقة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة جدلاً واسعاً بسبب طرد الاسباني دييجو كوستا خلال الدقيقة "28" من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا 2-0.

وكشفت صحيفة "الآس" ما قاله جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الاسباني لمهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا بعد طرده خلال الشوط الأول من مباراة الجولة 31 من بطولة الليجا الإسبانية.

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وحصل الاسباني كوستا على بطاقة حمراء مباشرة بعد التحدث مع الحكم بأسلوب غير لائق مساء السبت في لقاء الفريقين بملعب الكامب نو.

وقال بيكيه لكوستا حسبما ذكرت الصحيفة الاسبانية: "اصمت الآن، ماذا تريد ! هل تريد أن يتم ايقافك لـ4 مباريات؟!".

ويفقد أتلتيكو جهود كوستا أمام سيلتا فيجو بجانب الثنائي خوسيه خيمينيز وتوماس بارتي للإيقاف الإداري للطرد وتراكم البطاقات الصفراء.