رياضة | موعد مباراة نكانا ضد الصفاقسي في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نكانا ضد الصفاقسي في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الأحد مباراة نكانا الزامبي ضد النادي الصفاقسي التونسي والتي تجمع الفريقان على ملعب نكانا ستاديوم لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين وطريقة تأهلهما بالإضافة إلى توقيت عرض المباراة والقنوات الناقلة لها.

وكان النادي الصفاقسي التونسي قد نجح في العبور إلى الدور ربع النهائي بعد تخطيه دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثانية برصيد إثني عشر نقطة بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في ثلاثة ولم يخسر الفريق أي لقاء.

فيما نجح نكانا في تخطي عقبة دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد تسعة نقاط حيث حقق الفريق الفوز في ثلاثة مباريات وخسر في مثلهم فيما لم يتعادل الفريق في أي لقاء.

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توقيت متابعة مباراة نكانا ضد الصفاقسي الأحد

تبدأ مباراة نكانا ضد الصفاقسي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد نكانا ستاديوم في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لأم القرى تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة نكانا ضد الصفاقسي على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة نكانا ضد الصفاقسي والتي تجمع الفريقان لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية في القارة السمراء حيث ستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الدولي بيرنارد كاميل.