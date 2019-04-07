رياضة | حسني عبد ربه: أجيري يطبق قاعدة اختيار اللاعبين مثل حسن شحاتة.. ولا بديل عن الفوز بأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسني عبد ربه: أجيري يطبق قاعدة اختيار اللاعبين مثل حسن شحاتة.. ولا بديل عن الفوز بأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن توسيع قاعدة اختيار لاعبي منتخب مصر مع المدرب خافيير أجيري أمرًا جيدًا.

وقال حسني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قاعدة اختيار اللاعبين في منتخب مصر جيدة، فهناك توسع بعيدا عن الأهلي والزمالك".

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مشيرًا أن حسن شحاتة كان يستدعي لاعبين مغمورين مثل جدو، وبعد ذلك شارك في التتويج بكأس أمم أفريقيا وحصد لقب الهداف وأفضل لاعب بديل.

وأكمل : "استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا يجعل لا بديل عن التتويج بها".