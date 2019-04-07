رياضة | أخر تطورات صفقة انتقال "هازارد" لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات صفقة انتقال "هازارد" لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن نجم كرة القدم البلجيكي إيدن هازارد يدخل ضمن الإجراءات التي يركز عليها المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة بريق الفريق "الملكي".

وكان زيدان عاد مؤخراً إلى تدريب الريال خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن هازارد (28 عاماً) يأتي ضمن خطط التغيير التي يسعى إليها زيدان، وأن العقد بين الأطراف الثلاثة سيتم توقيعه في وقت قريب للغاية.

Advertisements

كما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية، وطيدة الصلة بمسؤولي الريال، أن اللاعب سيسافر قريباً إلى مدريد للبحث عن منزل مناسب لإقامته في العاصمة الإسبانية.

وكان زيدان نفسه أشعل الجدل بهذا الشأن عندما قال في مؤتمر صحافي: "لن أبدي أي رأي شخصي عن هازارد.. سنتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم أو بداية الموسم المقبل".

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى 2020.

وسبق للاعب أن أكد في 2017 أنه يتمنى الانتقال للريال وأن زيدان هو مثله الأعلى، وقال هازارد: "اللعب تحت قيادة زيدان حلم".