اونلاين | لايفhd.. مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايفhd.. مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الهلال السوداني ضيفا على النجم الساحلي التونسي يوم الاحد المقبل 7/4 في ذهاب ربع نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية 2019 على ملعب الملعب الأولمبي بسوسة.

وتنطلق مباراة الهلال والنجم الساحلي في كاس الكونفدرالية الافريقية مساء الاحد الساعة السادسة بتوقيت السودان السابعة بتوقيت فلسطين الرابعة بتوقيت غرينتش بصافرة الحكم المغربي رضوان جيد.

وستنقل مباراة الهلال والنجم الساحلي على قناة بي ان سبورت اتش دي، حيث يطمح كلا الناديين للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الاياب في السودان.

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ويسعى المدير الفني للنجم الساحلي الفرنسي روجيه لومير خلال التدريبات التي انطلقت اليوم في سوسة، على إضفاء أجواء مرحة، من أجل تعزيز الناحية النفسية للاعبين، وإبعادهم عن جميع الضغوطات قبل المباراة.

من جهة اخرى أصدرت ادارة النجم اليوم الخميس، بيانا اشارت فيه الى ان عملية بيع تذاكر مباراة الهلال السوداني ستنطلق غدا الجمعة بشبابيك مقر النادي.

يذكر أن مباراة اياب ربع نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية بين الهلال السوداني والنجم الساحلي في السودان ستلعب يوم 14/4.

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