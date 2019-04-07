اونلاين | كورة ستار مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ES Sahel اليوم جودة hd

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كورة ستار مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ES Sahel اليوم جودة hd

يهل علينا الهلال السوداني يوم الأحد القادم الموافق السابع من أبريل ضيفاً على النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2019، وعلماً منا بمدى أهمية هذه المباريات القارية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية نقدم لكم كل موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي والقنوات المفتوحة الناقلة وإليكم الآتي.

كورة ستار مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ES Sahel اليوم جودة hd

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة النجم والهلال السوداني يوم الأحد الموافق 7/4/2019، ويكون طاقم التحكيم المغربي بقيادة رضوان جيد ، وتجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي قد تمكن من هزيمة الهلال في بطولة زايد وتأهل للنهائي .

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقي

توجهت بعثة الهلال السوداني إلى الأراضي التونسية على متن الخطوط الجوية التركية وذلك لاتخاذ الوقت الكافي للتعود على الأجواء بتونس وبالتحديد مدينة سوسة، وذلك قبل مباراة يوم الأحد المرتقبة، هذا وقد خاض الهلال مباراتين بالدوري السوداني ونجح في الفوز بهما.

كورة ستار مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ES Sahel اليوم جودة hd

أما عن القنوات الناقلة للمباراة فهي القناة الوطنية التونسية الأولى الأرضية وهي القناة المفتوحة التي يتمكن من متابعتها المتواجدين على الأراضي التونسية فقط، أما عن الناقل الرسمي لكل المباريات الخاصة للبطولة الكونفدرالية قناة بي إن سبورتس.

شاهد البث المباشر للمباراة من هنا..