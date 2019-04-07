اونلاين | يلا شوت zamalek مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد

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يلا شوت zamalek مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد

يحل الزمالك ضيفاً فى التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2019 على حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك فى دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وسيقام لقاء العودة بين الفريقان يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس، تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع لاعبى الفريق الأبيض فى المغرب إن الفريق لديه هدف وحيد من مواجهة حسنية أغادير وهو تحقيق الفوز من أجل تسهيل المأمورية على الفريق فى لقاء العودة الذى سيحظى فيه الأبيض بدعم ما يقرب من 10 آلاف مشجعا فى السويس ويرغب جروس فى وضع نصف قدما فى الدور قبل النهائى من المغرب وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة التى ستحسم بطاقة التأهل لهذا الدور خاصة إن الأبيض يطمح فى تحقيق اللقب الأفريقى هذا الموسم.

يلا شوت zamalek مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد

غيابات الزمالك عن مواجهة أغادير

ويدخل الزمالك مواجهة الليلة ويغيب عن الفريق أحد أبرز عناصره هذا الموسم وهو الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق نظراً لإيقافه وهو ما جعل المدير الفنى للفريق الأبيض فى حيره حول تحديد بديله حيث يفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" للدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسى وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات الجارية بشكل نهائى وذلك بعد الوقوف على مستوى الثنائى من خلال التدريبات الأخيرة كما يغيب كهربا وفقا لرؤية السويسرى جروس فيما يفقد الزمالك جهود حميد أحداد للإيقاف.

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يلا شوت zamalek مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد

الزمالك يستعيد عبد الله جمعة

كما جاءت جاهزية الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة التى أبعدتهما عن الفريق مؤخراً بمثابة حيرة أخرى للمدرب السويسرى ولكنه مُفيدة له لخوض لقاء أغادير بأفضل تشكيلة لديه مع وجود عناصر مميزة على مقاعد البدلاء تستطيع المساهمة فى اللقاء فى حالة الحاجة إلى جهودهم وذلك وفقا لأحداث المباراة وقد يفضل جروس عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى على حساب بهاء مجدى مع الاحتفاظ بعلاء على مقاعد البدلاء كبديلاً للثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى خاصة مع ظهور الأخير بمستوى مميز فى المباريات الأخيرة.

يلا شوت zamalek مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد

أسلحة أغادير فى مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يدخل حسنية أغادير المغربى الملقب بـ" غزالة سوس"، مواجهة الزمالك متسلحاً بعامل الأرض والجمهور بعد طرح تذاكر اللقاء منذ الخميس الماضى لحشد أكبر عدد من جمهور الفريق لدعم بطل المغرب فى مواجهة الأبيض ويعتمد الجهاز الفنى لحسنية أغادير على المستوى الهجومى على الثنائى يوسف الفحلى وقائد الفريق جلال الداودي كما يمتلك الفريق ثنائى قلب دفاع متميز وهما ياسين الرامى وسفيان بوفتينى ولكن الفريق سيعانى أمام أبناء ميت عقبة من بعض الغيابات خاصة على مستوى الظهيرين وقلب الهجوم حيث سيغيب عن الفريق المغربى كلا من عبد الكريم الباعدى الظهير الأيسر للإيقاف، حكيم باسين الظهير الأيمن لنفس السبب، المهدي أوبيلا لاعب وسط الفريق والمهاجم أيوب المالكى للإصابة والذى يجرى محاولات لتجهيزه للمباراة كما إن كريم البركاوى المهاجم الاساسي للفريق لم يشارك منذ 4 أشهر بسبب الاصابة ولكنه عاد مؤخراً للتدريبات.

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