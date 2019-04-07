شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتنافسون في ربع نهائي البطولة الدولية للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو، مرحلتها النهائية، حيث يخوض اللاعبون اليوم الأحد منافسات دور ربع النهائى والذى يتنافس فيه 7 لاعبين من مصر بعد تأهلهم من دور الـ16 أمس الأول وهم معاذ نبيل وعمر غنيم ومحمد فرج وزن 58 وعبدالرحمن وائل فى وزن 68 ومحمد أيمن وزن87 فى الوزن الثقيل بالإضافة لنور حسين وزن 49 ورضوى رضا فى وزن 57، وحبيبة عصام وزن 46 بعد فوزها على بطلة إيطاليا فى دور الـ16 أمس الأول، حيث ستلتقى اليوم مع بطلة تونس، وأحمد وائل فى وزن 63 بعد تغلبه على بطل المغرب أمس الأول فى دور الـ16 أيضا.

وانطلقت فعاليات البطولة أمس الأول فى مدينة أغادير المغربية بتنظيم «رويال» راعى البطولة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة 2020، وأكدت يارا خلف، مدير الشركة الراعية للبطولةـ أنها تسعى لترويج وتطوير الألعاب الفردية المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية والمتوقع تأهل عدد كبير من أبطالها إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتأتى رعاية البطولة فى إطار دعم توجيهات رئيس الاتحاد الإفريقى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه بضرورة التحرك نحو دعم القارة الإفريقية فى كافة المجالات والتى تعد الرياضة فى مقدمة أولويات التقارب بين الشعوب الإفريقية وسيكلل هذا التقارب برعاية الاتحاد المغربى للتايكوندو لعام 2019

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وحظى حفل افتتاح البطولة أمس الأول فى مدينة أغادير باهتمام إعلامى عربى وإفريقى وعالمى كبير، حضره رئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو اللواء أحمد الفولى ونائب رئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو رئيس الجامعة الملكية المغربية «إدريس الهلالى» «وايدى ايساكا» النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو وعضو الاتحاد الدولى، ووزير الشباب والرياضة المغربى ووالى مدينة أغادير ولفيف من أعضاء البرلمان المغربى وعلى رأسهم السيد عبدالكريم الهلال.

من جانبه أكد اللواء أحمد الفولى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو، رئيس الاتحاد الإفريقى، أن بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى تعد محطة مهمة للاعبى القارة الإفريقية. وأوضح الفولى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للاعبين من أجل تحسين تصنيفهم العالمى والأوليمبى، قبل انطلاق بطولة العالم التى تستضيفها مدينة مانشستر فى مايو المقبل، وأكد أهمية دعم الشركات الخاصة للاتحادات القارية والمحلية بشكل أخص، حيث تتيح هذه الرعاية الفرصة للاتحادات للعمل على الاهتمام بنشر الرياضة والاهتمام بالأبطال المميزين.

وشهدت البطولة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للتايكوندو بحضور ممثلينw عن 52 دولة إفريقية لاعتماد ميزانيات وفعاليات العام الماضى.

ويخوض المنتخب المصرى للتايكوندو منافسات البطولة بـ١٠ لاعبين (٦ رجال و٤ سيدات) هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عمر غنيم (-58 كجم)، أحمد وائل (-63 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: حبيبة عصام منصور (-46 كجم)، نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعى (-62 كجم). ويغيب عن البطولة بطلا المنتخب الوطنى هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦، وسيف عيسى صاحب برونزية أولمبياد الشباب ٢٠١٤ وصاحب أفضل تصنيف دولى للاعبى مصر.

يذكر أن صاحب الميدالية الذهبية يحصل على 20 نقطة فى مشوار التأهل الأوليمبى، والميداليات: ذهبية وفضية و2 برونز.