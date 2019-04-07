شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيسا لاتحاد التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها غير العادي غدا (الإثنين)، بمحافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد، إذ ستتم تزكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها غير العادي غدا (الإثنين)، بمحافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد، إذ ستتم تزكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، وسيسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على التقارير كافة لاعتمادها. وسيشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، إضافة إلى مناقشة النسخة الـ5 من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الأول برئاسة الرئيس المكلف الكولونيل حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.



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