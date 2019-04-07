شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه بـ «صحة جيدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)

تحسنت صحة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعاني من التهاب في المسالك البولية لكن تاريخ مغادرته المستشفى في باريس لم يُحدد حتى الآن، حسبما أعلن مستشاره الخميس الماضي.

وادخل بيليه البالغ من العمر 78 عاماً الى أحد مستشفيات ضواحي باريس الأربعاء غداة حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه مع النجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وقال مستشاره في بيان «كل الأمور تحت السيطرة. يتحسن دائماً» مشيراً إلى أنه لم يُعرف حتى الآن تاريخ مغادرته المستشفى. وكانت صحة بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال 3 مرات (1958، 1962، و1970)، موضع قلق في الأعوام الماضية لاسيما في ظل تقدمه في السن. وكان الحفل الذي أقيم الثلاثاء الماضي، مقرراً في نوفمبر، لكنه أرجئ حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه، وأشار المنظمون إلى أنه لم يكن قادراً على السفر. وكان السفر لمسافة طويلة أيضا و«التعب»، سبباً لاعتذاره عن تلبية دعوة لحدث في لندن في يناير 2018. وفي عام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضاً. كما ظهر في العديد من المناسبات وهو جالس على كرسي متحرك.