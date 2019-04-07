تصريحات السبت.. وائل جمعة يهاجم لاسارتي.. وأحمد حسن يعلق على خسارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 6 ابريل 2019.

وائل جمعة يهاجم لاسارتي بسبب "العار" أمام صنداونز ويعذر معلول

وصف وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، الهزيمة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 5-0 أمام صنداونز بـ"العار"، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مدرب صنداونز: هزيمة الأهلي بخماسية لن تتكرر.. وتذكرت سيناريو الزمالك

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رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي، المبالغة في الاحتفال بالفوز العريض الذي حققه فريقه بخماسية نظيفة على ضيفه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

أحمد حسن: الأهلي لم يكن في يومه.. كان عليه استعادة سيناريو "مصر 2010"

أكد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز المصري أن الأهلي لم يكن في يومه على الإطلاق خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت والتي انتهت بفوز صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

رسالة من أبو تريكة عقب خماسية الأهلي من صنداونز

قال محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، إنه يشتاق للنادي كل يوم، لكنه في أشد الاشتياق إليه اليوم في ظل الخسارة من صنداونز.