عبدالمنعم: أداء لاعبي الأهلي أمام صن داونز "مخزي".. والإدارة مضيعتش فلوس في الهوا

أبدى عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، حزنه عقب خسارة الأهلي بخماسية نظيفه أمس السبت أمام صن داونز الجنوب إفريقي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "يوم للنسيان، لاعبون لا يستحقون قميص الأهلي"

وأردف: الأهلي لم يضيع أمواله في الهواء، بل تعاقد مع لاعبين جيدين ولكن لا توجد إدارة فنية

للفريق.

وشدد: حسين الشحات لا يصح أن يجلس على دكة البدلاء بأي شكل من الأشكال، فهو فنيا قادر على اللعب أساسيا مع الأهلي وأيضا مع منتخب مصر.

وتابع: حضور الجمهور سيكون عامل مؤثر في عودة الأهلي بمباراة العودة، فالجمهور قادر على شحن اللاعبين، اتمنى ان يحضروا بكثافة بملعب برج العرب.