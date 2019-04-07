عصام عبد المنعم: الدوري المحلي أهم من دوري أبطال إفريقيا

يرى عصام عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفوز ببطولة الدوري المحلي أهم للجماهير من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في رأيي أن الدوري المحلي والفوز به أهم من بطولة إفريقيا". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في رأيي أن الدوري المحلي والفوز به أهم من بطولة إفريقيا". وتابع: "جمهور الأهلي بيقابل جمهور الاسماعيلي والزمالك كل يوم ويتكلموا مين كسب التاني، جمهور الأهلي مش هيقابل جمهور تنزانيا وزامبيا والدول الإفريقية علشان يفتخر بالفوز". واستكمل عصام تصريحاته "الفوز بإفريقيا مهما كانت مميزاته فالفوز بالدوري المحلي أفضل وأهم".



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