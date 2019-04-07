أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الأحمر يجب أن يلعبوا بنفس المجموعة في لقاء الإياب لكي يصالحوا الجماهير.
وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب على اللاعبين أن يلعبوا بنفس المجموعة لكي يصالحوا
وأكمل : "توقيت المباراة ليس له علاقة بالخسارة، والأهلي سهل مهمة مدرب صن داونز وجعله يظهر كمدرب كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبدالمنعم: الأهلي جعل مدرب صن داونز "كبير".. ونسبة العودة بالنتيجة أكثر من 60% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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