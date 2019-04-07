عصام عبدالمنعم: الأهلي جعل مدرب صن داونز "كبير".. ونسبة العودة بالنتيجة أكثر من 60%

أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الأحمر يجب أن يلعبوا بنفس المجموعة في لقاء الإياب لكي يصالحوا الجماهير.

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب على اللاعبين أن يلعبوا بنفس المجموعة لكي يصالحوا

الجماهير في لقاء العودة، مشيرًا أن نسبة العودة بالنتيجة أكثر من 60%".

وأكمل : "توقيت المباراة ليس له علاقة بالخسارة، والأهلي سهل مهمة مدرب صن داونز وجعله يظهر كمدرب كبير".

