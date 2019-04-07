عصام عبد المنعم: مطلوب إعادة نظر في المدير الفني.. لو مكان الخطيب همشيه فورًا

أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أنه مطلوب إعادة النظر في مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر .
وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد: "يجب أن يكون هناك موقف وأحد يحدث معه بعد النتيجة الكارثية أمام صن داونز الجنوبي أفريقي". وأكمل : "إن كنت محل محمود الخطيب
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