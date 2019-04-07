عصام عبد المنعم: مطلوب إعادة نظر في المدير الفني.. لو مكان الخطيب همشيه فورًا

أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أنه مطلوب إعادة النظر في مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر .

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد: "يجب أن يكون هناك موقف وأحد يحدث معه بعد النتيجة الكارثية أمام صن داونز الجنوبي أفريقي". وأكمل : "إن كنت محل محمود الخطيبسأقيله فورًا، ولن أنتظر يومًا آخر، فوقته انتهى بالنسبة لي ويجب أن أغيره". وأضاف: "من الممكن أن انتظر اسبوع أو أكثر، لكن في داخلي يجب أن اغيره لأن وقته انتهى، لديه أزمة في إدارة المباريات، أما جيد جدًا أو سئ للغاية".