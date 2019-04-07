اونلاين | كورة ستار مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم جودة hd

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كورة ستار مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم جودة hd

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد على ملعب استاد أدرار بمدينة أغادير.

المباراة تقام في إطار منافسات دور الذهاب بدور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كورة ستار مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم جودة hd

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم

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من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد وسط حضور 45 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية

تذاع المباراة حصريًا عبر فضائية "بي إن سبورتس إتش دي 1" المشفرة، ويعلق عليها كل من علي محمد علي بالقناة الصوتية الأولى وجواد بده في القناة الصوتية الثانية.

كورة ستار مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير اليوم جودة hd

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسندت المباراة لطاقم تحكيم تونسي بقيادة صادق السلمي.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير من هنا..