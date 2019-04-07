رياضة | خماسية دورتموند تنقذ "كوفاتش" من تهديد مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خماسية دورتموند تنقذ "كوفاتش" من تهديد مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح الفريق البافاري في إستعادة صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة فيما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 63 تقهقر بها الفريق إلى المركز الثاني ووصافة الترتيب.
وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي أبرز الفوائد التي خرج بها كوفاتش من المباراة.
طوق النجاة المؤقت
لعبت المباراة دوراً هاماً في إنقاذ رقبة مدرب الفريق الذي إرتبط إسمه بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم بعد التقارير الكبيرة التي ظهرت تفيد بفقدان ثقة الإدارة به حيث عانى البافاري من تدهور النتائج ليخسر عدد كبير من النقاط خلال الدور الأول من البطولة.
وعلى الرغم من البداية المتعثرة للفريق إلا أن البايرن إستعاد عافيته مؤخراً مع نهاية الدور الأول ووصل إلى إستفاقته الكبرى مع بداية الدور الثاني للموسم ولم يتعرض الفريق خلالها سوى لخسارة وحيدة أمام فرايبورغ بعد أن ذاقها ثلاثة مرات في الدور الأول.
ونجح رجال كوفاتش في الوصول إلى صدارة الترتيب مناصفة مع بروسيا قبل أن يخسرها الفريق الجولة الماضية ليعود مرة أخرى عملاق ألمانيا لصدارة البوندسليجا
مورينيو خطر يهدد عرش كوفاتش
وبدأت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية بربط إسم البرتغالي جوزيه مورينيو بالإنتقال إلى العملاق البافاري على الرغم من عدم تشابه إسلوب لعبه مع البايرن إلا أنه يعتبر في المقام الأول والأخير مدرب ذي قيمة كبيرة قد تدفع الإدارة للتوقيع معه.
وتمثل المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لكوفاتش من أجل تعديل نتائج الفريق خاصة بعد أن وضع إقصاء الفريق من ثمن نهائي التشامبيونزليج المسمار الأول في نعش الكرواتي ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الإقالة.
فهل تمثل عودة البايرن للصدارة فرصة جديدة لكوفاتش من أجل مصالحة الجماهير ؟