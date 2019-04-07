رياضة | أهم مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 7/4/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ولذلك نرصد لكم عبر الخليج 365 الرياضي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

* نكانا × الصفاقسي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت رؤوف خليف

* النجم الساحلي × الهلال: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت عصام الشوالي وسوار الذهب

* حسنية أغادير × الزمالك: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت علي محمد علي وجواد بده

- الدوري الانجليزي: * إيفرتون × آرسنال: اليوم في تمام الساعة الـ3:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت حفيظ دراجي - الدوري الايطالي: * إنتر ميلان × أتلانتا: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت محمد بركات * نابولي × جنوى: اليوم في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت حسن العيدروس Advertisements - الدوري الفرنسي: * باريس سان جيرمان × ستراسبورج: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6 - الدوري المصري: * بتروجيت × الاتحاد السكندري: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت * الداخلية × إنبي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة النيل للرياضة * حرس الحدود × سموحة: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت - كأس الاتحاد الانجليزي: * واتفورد × وولفرهامبتون: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7

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