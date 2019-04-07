رياضة | عصام عبد المنعم: رحيل كارتيرون عن الأهلي قرار خاطئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد المنعم: رحيل كارتيرون عن الأهلي قرار خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي لم يكن يستحق الرحيل عن الأحمر.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لا أعلم لماذا رحل كارتيرون، مدرب رائع ولم يكن يستحق الرحيل.