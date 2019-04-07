رياضة | عصام عبد المنعم: لو كنت مكان الخطيب لقمت بإقالة "لاسارتي" بعد نكسة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد المنعم: لو كنت مكان الخطيب لقمت بإقالة "لاسارتي" بعد نكسة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أنه مطلوب إعادة النظر في مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر .

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب أن يكون هناك موقف وأحد يحدث معه بعد النتيجة الكارثية أمام صن داونز الجنوبي أفريقي".

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وأكمل : "إن كنت محل محمود الخطيب سأقيله فورًا، ولن أنتظر يومًا آخر، فوقته انتهى بالنسبة لي ويجب أن أغيره".

وأضاف: "من الممكن أن انتظر اسبوع أو أكثر، لكن في داخلي يجب أن اغيره لأن وقته انتهى، لديه أزمة في إدارة المباريات، أما جيد جدًا أو سئ للغاية".