رياضة | ليفاندوفسكي.. أسد بولندي عاشق لشباك دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي.. أسد بولندي عاشق لشباك دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتمكن البولندي الشرس في إنتقام البايرن للخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام أسود الفيستيفال في الدور الاول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعود العملاق البافاري إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني مرة أخرى ويلقي ببروسيا إلى المركز الثاني.

وذكرت شبكه " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن ليفا سجل الهدف رقم 200 له في السجيل التهديفي الخاص به خلال 284 مباراة شارك بها في الدوري ولم يسبقه في الوصول لهذا الرقم سوى أسطورة البافاري السابق جيرد مولر الذي دون نفس العدد من الأهداف في 234 مباراة.

في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات أن ليفاندوفسكي أصبح اللاعب الأول الذي يسجل هدفين أو أكثر خلال المواجهات الأربعة السابقة التي جمعت البايرن ببروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ضمن مباريات بطولة الدوري الألماني.

واصل الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ سجله التهديفي المميز بل وعاد لممارسة هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك بروسيا دورتموند بعد أن دك شباك فريقه السابق بهدفين ليصل بهما إلى تحقيق رقم مميز حيث أصبح أول لاعب أجنبي يسجل 200 هدف في تاريخ الدولي الألماني الممتاز لكرة القدم.

وواصل ليفاندوفسكي سجله المميز حيث ذكرت شبكة " بليتشر ريبورت " أن الدولي الألماني أصبح الهداف التاريخي لمباريات بروسيا وبايرن بعد أن وصل إلى الهدف الخامس عشر له ليتجاوز بذلك أسطورة البافاري جيرد مولر الذي دون أربعة عشر هدفاً.

وسبق وأن سجل ليفا هدفاً بقميص دورتموند في شباك البافاري في البوندسليجا قبل إنتقاله لفريقه الحالي عام 2014 ليسجل ضد فريقه السابق بعد ذلك أربعة عشر هدفاً.