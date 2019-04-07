رياضة | حسني عبد ربه: الجميع يعلم ما يدور داخل الإسماعيلي.. وهذه أسباب النتائج السلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسني عبد ربه: الجميع يعلم ما يدور داخل الإسماعيلي.. وهذه أسباب النتائج السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، عن النتائج السلبية للدراويش خلال الموسم الجاري.

وقال حسني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كلنا ندافع عن الإسماعيلي، والجميع يعلم ما يدور داخل الفريق، أشعر بالحرج عندما أقول بأنه ينافس على المربع الذهبي، فالإسماعيلي دائمًا ما ينافس على البطولات".

وأكمل : "الإسماعيلي ليس به لاعبين تملك خبرة لكي تساعد المدرب وتوجه زملائها، كذلك عدم وجود إستقرار فني وإداري جعل الفريق يحقق نتائج سلبية".

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مشيرًا أن اللاعبين ستكتسب الخبرات موسم بعد آخر، لكنه متأكد بأن الموسم القادم سيغادر فيه بعض اللاعبين كالعادة.

وواصل عبد ربه، أنه لم يتعجل في قراراعتزاله لعب كرة القدم، قائا:" فأنا أشعر براحه بعده، وهذه هى كرة القدم الأهم أن تكون مقتنع بقرارك ولا رجعه فيه".

واستطرد: "الإنجاز الذي حققته هو ترك ذكرى جيدة للأجيال الصغيرة والقادمة، والتي رأتني في أخر مشواري الكروي".

وأتم: "الإسماعيلي بالنسبة لي كل شئ، وسأخدمه في أي منصب بالفترة القادمة".