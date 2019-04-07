شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: مجلس الأهلي قرر إقالة لاسارتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي كريم شحاتة إن مجلس إدارة نادي الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الأول مارتن لاسارتي بعد السقوط بخماسية نظيفة أمام صن داونز.

حمل الإعلامي في برنامجه «كورة كل يوم» على «القناة الأولى»، مساء السبت، المدير الفني مسؤولية الخسارة، معقبًا: «تغييرات لاسارتي غريبة وغير موفقة».

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أضاف: «يبقى فقط تحديد وقت الرحيل بعد أن قررت إدارة الأهلي رحيل لاسارتي بشكل نهائي، بعد استمرار سقوط الفريق في المواجهات الخارجية».

تعرض الأهلي لهزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.