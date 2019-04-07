شكرا لقرائتكم الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بخسارة مذلة بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جوهانسبرغ -أ ف ب | منذ 3 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:57

مني الأهلي المصري بخسارة مذلة صفر-5 أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي اليوم (السبت) في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، في إحدى أسوأ هزائم حامل الرقم القياسي في المسابقة القارية.



وقدم الأهلي عرضا لا يليق بفريق توج بلقب البطولة ثماني مرات، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018).

وبدا لاعبو المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي شبه تائهين في أرض الملعب، في مواجهة بطل المسابقة 2016، والذي باغت الفريق المصري منذ البداية، وقدم أسلوب لعب تنوع بين الهجمات المرتدة، والاختراقات السريعة على الجناحين، في ظل ثغرات دفاعية «أهلاوية» قاتلة.

وأثمر ضغط الفريق المضيف هدفين سريعين في الشوط الأول، اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 14 عبر لاعبه ثيمبا زواني الذي استغل كرة عرضية منخفضة من الجهة اليسرى، فانسل بين المدافعين وحولها بقدمه بسهولة في شباك الحارس محمد الشناوي.

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وعزز صنداونز النتيجة بعد أقل من عشر دقائق، بعد ركلة حرة نفذت ساقطة داخل منطقة الجزاء، فشل مدافعو الأهلي في إبعادها وتجاوزتهم دون مضايقة، وصولا الى واين أريندسي الذي حولها لداخل الشباك (23).

وكاد ماميلودي أن يزيد من غلته سريعا لولا تصديات الشناوي ووقوف الحظ بجانب الأهلي، اذ تكفلت عارضة المرمى المصري بالتصدي لمحاولتين في ظرف دقيقة واحدة (32)، الأولى عبر زواني خدعت الشناوي وارتدت من أسفل العارضة الى القائم الأيمن، قبل ان تتحول ركنية أثمرت تسديدة من لومفو كيكانا ارتدت من العارضة أيضا.

ولم يتحرك الأهلي جديا سوى في ختام الشوط الأول، علما بأن لاسارتي أجرى تغييرين في الدقائق الـ45 الأولى: أولهما اضطراري بعد ربع ساعة لإصابة سعد سمير وخروجه على حمالة ودخول ياسر إبراهيم، والثاني قبل نحو عشر دقائق من النهاية بإخراج محمد هاني ودخول ناصر ماهر.

وبدلا من التعويض في الشوط الثاني، تكبد الأهلي غلة ثلاثية بدأت بتسجيل صنداونز الهدف الثالث من عبر ركلة جزاء (47)، وأضاف الأوروغوياني لياندرو سيرينو الهدف الرابع (62)، قبل ان يختتم فاكامني مهلامبي مهرجان الأهداف ب(82).