سان جرمان أوقف رابيو وحسم راتبه لـ«إعجابه» بإيفرا

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محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:07

عاقب نادي باريس سان جرمان الفرنسي لاعب وسطه أدريان رابيو بالإيقاف ستة أيام وحسم راتبه الشهر الماضي بسبب «إعجابه» («لايك») على مواقع التواصل، بفيديو للفرنسي باتريس إيفرا يحتفل بفوز مانشستر يونايتد الإنكليزي على نادي العاصمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب تقارير صحافية.



وأشارت شبكة «أر أم سي سبور» الفرنسية السبت الى أنها اطلعت على رسالة مؤرخة في الثالث من نيسان (أبريل)، تبلغ فيها إدارة سان جرمان اللاعب الذي ساءت علاقته بالفريق في الأشهر الماضية، بقرارها، على خلفية اجتماع عقد قبل أسبوع، وجمعه بمديره العام المفوض جان-كلود بلان والمدير الرياضي أنتيرو هنريكي. وأشارت شبكة «أر أم سي سبور» الفرنسية السبت الى أنها اطلعت على رسالة مؤرخة في الثالث من نيسان (أبريل)، تبلغ فيها إدارة سان جرمان اللاعب الذي ساءت علاقته بالفريق في الأشهر الماضية، بقرارها، على خلفية اجتماع عقد قبل أسبوع، وجمعه بمديره العام المفوض جان-كلود بلان والمدير الرياضي أنتيرو هنريكي. وأوضح مسؤولو النادي في هذه الرسالة أنهم يفرضون على اللاعب «عقوبة تأديبية بالإيقاف لمدة ستة أيام وحسم الراتب»، مشيرين الى أن هذه الفترة تمتد بين 15 آذار (مارس) و20 منه حين كان موقوفا بشكل موقت.



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