شكرا لقرائتكم كلوب يؤكد عدم تشكيكه بقدرة صلاح على التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:07

أكد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أنه لم يشكك مطلقا بقدرة لاعبه محمد صلاح، وذلك بعدما سجل النجم المصري هدفه الأول لمصلحة الفريق الإنكليزي بعد ثماني مباريات، مساهما في عودته الى صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.



Advertisements

وسجل المصري الجمعة هدفه الـ50 في الدوري لمصلحة الفريق منذ انضم الى صفوفه في صيف عام 2017، وساهم بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 3-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من البرميرليغ. وأعادت هذه النتيجة ليفربول الباحث عن لقبه الأول في بطولة إنكلترا منذ 1990، الى الصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة.

وقال كلوب بعد المباراة: «لم أشكك أبدا بأنه لاعب رائع في تشكيلتي»، مضيفا أن الهدف «كان الـ50 (لصلاح) مع ليفربول، وهذا رقم مذهل».

وعدد المباريات التي احتاج إليها صلاح لبلوغ عتبة الخمسين هدفا في الدوري الممتاز (69 مباراة) هو الأدنى في تاريخ ليفربول، وأفضل من رقم الإسباني فرناندو توريس الذي سجل الهدف الـ50 في مباراته الـ72.

كما بات صلاح ثالث أسرع لاعب في تسجيل هذا العدد من الأهداف لفريقه في الدوري الممتاز، بعد آلان شيرر (66 مباراة مع نيوكاسل)، والهولندي رود فان نيستلروي (68 مباراة مع مانشستر يونايتد).