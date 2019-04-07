شكرا لقرائتكم مارادونا يعتزم ترك منصبه احتجاجاً على التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:06

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا نيته الرحيل عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي بنهاية منافسات دوري الدرجة الثانية، احتجاجا على التحكيم الذي اعتبر أنه منحاز ضده فريقه لمجرد أنه يشرف عليه.



وقال مارادونا للصحافيين: «ما إن ينتهي (الموسم)، سأترك دورادوس»، وذلك في أعقاب مباراة ضد فينادوس دي ميريدا (1-1)، أضاف: «أنا آسف لذلك، لكنه قراري»، مشيرا الى أنه سيطلب لقاء رئيس النادي المملوك من عائلة هانك النافذة المتهمة بالارتباط بشبكات صناعة المخدرات وتهريبها، لإبلاغه رسميا بالاستقالة والأسباب التي دفعته إليها.

وأوضح النجم الذي قاد منتخب الأرجنتين الى لقب مونديال المكسيك 1986، أن أسباب الرحيل هي طريقة تعامل الحكام مع لاعبيه، مشيرا الى أن فريقه كان يستحق نيل ركلة جزاء «واضحة جدا» خلال المباراة.

وتابع: «أتعرفون لماذا لا يطلق الحكم صافرته (لصالح فريقه)؟ لئلا تكتبوا غدا في صحفكم أنه قام بذلك لصالح فريق مارادونا».