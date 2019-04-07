شكرا لقرائتكم غوارديولا يحث روز على عدم الاعتزال بسبب العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 7 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:03

حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي داني روز ظهير توتنهام هوتسبير على عدم السماح للعنصرية بالانتصار ردا على خططه بشأن إنهاء مسيرته في كرة القدم.



وقال روز لاعب منتخب انكلترا الخميس إنه ربما يتعجل اعتزال اللعب لأنه لم يعد يحتمل العنصرية في المباريات والشعور بالاحباط بسبب رد فعل المسؤولين، وكان روز ضمن عدة لاعبين انكليز تعرضوا لإهانات عنصرية خلال مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي، وقال غوارديولا الذي سيلتقي فريقه مع توتنهام في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلثاء إن روز يجب أن يواصل اللعب وأن يستمر في مكافحة العنصرية.

وأبلغ مؤتمراً صحفياً: «أفضل طريقة هي القتال ومكافحة هذا الموقف البغيض كما أنه لاعب رائع»، وأضاف: «سأبلغه بذلك عندما أراه يوم الثلثاء».

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة هذا الشهر إن الحكام يجب أن يوقفوا المباريات عند تعرض اللاعبين لأي نوع من التمييز العنصري.