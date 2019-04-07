سلمان رئيساً للاتحاد الآسيوي لأربعة أعوام

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محمد عثمان - الرياض - كوالالمبور - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:41

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (السبت) انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتزكية رئيسا لولاية جديدة من أربعة أعوام، بينما فاز القطري سعود المهندي بمنصب نائب الرئيس وعضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، قبل شكوى كورية جنوبية بحقه.



وغاب الشيخ سلمان الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ عام 2013، وانتخب للمرة الثانية تواليا بالتزكية، عن أعمال الجمعية التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة الماليزية، لتواجده في البحرين بسبب وفاة والدته الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة التي وافتها المنية الأربعاء، وأتت تزكيته للمنصب بعد انسحاب منافسَيه السابقين على الرئاسة، المهندي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الامارات محمد خلفان الرميثي. وغاب الشيخ سلمان الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ عام 2013، وانتخب للمرة الثانية تواليا بالتزكية، عن أعمال الجمعية التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة الماليزية، لتواجده في البحرين بسبب وفاة والدته الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة التي وافتها المنية الأربعاء، وأتت تزكيته للمنصب بعد انسحاب منافسَيه السابقين على الرئاسة، المهندي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الامارات محمد خلفان الرميثي. وحضر رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العمومية (كونغرس)، حيث دعا الحاضرين الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح والدة الشيخ سلمان الذي سيشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.



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