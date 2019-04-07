شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك يوم الاحد 7-4-2019 وجروس محتار قبل موقعة أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك يوم الاحد 7-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى ياتى على رأسها مفاضلة جروس المدير الفنى للفريق الأبيض بين بهاء مجدى وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع الكونفدرالية الأفريقية.

اخبار الزمالك..استعدادات شاقة للفريق الأبيض قبل مواجهة حسنية أغادير

شهدت أهم أخبار الزمالك يوم الأحد 7-4-2019 قيام الفريق الأبيض بتأدية مرانه الأخير قبل مواجهات حسنية أغادير المغربى واعتمد مدب الزمالك كريستيان جروس على اللعب من لمسة واحدة الأمر الذى يعكس خطته قبل مواجهة الفريق المغربى بإحكام قبضته على منطقة وسط الملعب.

شدد السويسري جروس على اللاعبين بمحاولة استغلال الإمكانيات الفردية للاعبين، وأنصاف الفرص فى الشق الهجومى فى الشق الهجومى، والذى يحتاج إلى التدريب الشاق على مهارات التسليم والتسلم.

الزمالك يواجه حسنية أغادير اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى الكونقدرالية الأفريقية.

أهم أخبار الزمالك..ماذا قال جروس قبل موقعة حسنية أغادير ؟

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أخبار الزمالك يوم الاحد 7-4-2019 حيث تحدث المدير الفنى للفريق الأبيض كريستيان جروس عن مواجهة حسنة أغادير المغربى واصفا إياها بالصعبة مؤكدا أن فريقه سوف يلعب على الفوز.

أكد المدير الفنى للزمالك أن لاعبى الزمالك حضروا إلى المغرب من اجل اقتناص الفوز من أنياب حسنية أغادير المغربى لتسهيل مهمة أبناء ميت عقبة فى لقاؤ العودة فى القاهرة من أجل ضمان التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أخبار الزمالك..جروس محتار قبل موقعة المغرب

أخبار الزمالك يوم الأحد 7-4-2019 حيث هناك حيرة كبيرة يعانى منها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تتلخص فى السؤال الذى يدور فى ذهنه وهو من يقود الجبهة اليسرى أمام حسنية أغادير المغربى

تأتى مفاضلة جروس بعد تعافى عبد الله جمعة من إصابة أنكل القدم ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إراحته من لقاء سموحة الأخير إلا أن ظهور بهاء مجدى بمستوى جيد فى لقاء سموحة وتقديمه مردودا متميزا خاصة على الجانب الدفاعى جعل جروس فى حيرة بشأن المسألة إلا أنه ستكون الأولوية لعودة عبد الله جمعة لتشكيل الأبيض الأساسى أمام أغادير فى حالة وصوله للجاهزية الكاملة على الصعيد الفنى والبدنى فى تدريبات الفريق الأبيض التى تسبق اللقاء حيث سيحسم جروس تلك المسألة خلال الساعات المقبلة.