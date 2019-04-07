شكرا لقرائتكم أسامة نبيه بعد صورة الـ5": أنا مش أنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه المدير الفنى السابق للكوكب السعودى أنه تعرض لسرقة حسابه على انستجرام منذ فترة طويلة وأن أحد القراصنة يستغل اسمه للترويج لبعض الأمور التى تثير الفتن.

أضاف اسامة نبيه الذى عمل مدربا عاما للفراعنة فى عهد هيكتور كوبر أنه سبق وأن حرر محضرًا بشأن الواقعة وأنه سيقوم مرة أخرى بتحرير محضر لغلق الحساب حتى لا أتهم بمثل هذه المواقف.

تابع أسامة نبيه فوجئت بنشر صورة لى أشير فيها وخلالها بكف اليد وهو ما اعتبره جمهور الأهلى بحالة من الاستفزاز لكن ذلك ليس منهجى فى الحياة والجميع يعرف جيدًا اننى لا اقدم على مثل هذه الأمور منذ أن كنت لاعبًا.

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وأثارت صورة نشرت على الحساب الرسمي لنجم الزمالك الأسبق بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عقب تلقى الاهلى خسارة قاسية بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.

وأوضح نبيه انه لم يصل القاهرة حتى الآن ومتواجد بالمملكة العربية السعودية لانهاء كافة المتعلقات الخاصة به وانه سيتوجه الى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.