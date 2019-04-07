شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلطان يتوج أبطال «الموتوسيرف» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أبطال الجولة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف التي أقيمت مساء أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بحضور أبطال اللعبة ومحترفي هذه الرياضة وسط أجواء جماهيرية حافلة.

وحققت الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، نجاحاً كبيراً على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتوج بلقب فئة الرجال التشيكي بيتر بورشكا، وحل في المركز الثاني مواطنه لوكاس زاهورسكي، وثالثاً سبيستسان كوبانيك من سلوفاكيا، في حين حققت لقب فئة السيدات التشيكية مارتينا برابينكوفا، وفي المركز الثاني التشيكية أنيتا سيشيروفد، بينما احتلت البريطانية أنيا شولي المركز الثالث.

وكانت البطولة انطلقت مساء الخميس من خلال التصفيات الأولى والتجارب، واستمرت على مراحل مختلفة، بأربع جولات رئيسية، وبمشاركة 50 متسابقاً ومتسابقة، من 14 جنسية، توزعوا على فئتي الرجال والسيدات، وتأهل للمرحلة الأخيرة 12 متسابقاً ومتسابقة لكل فئة، وأقيمت الجولة النهائية مساء أمس.

وحظيت البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في أبوظبي، بحضور أكثر من 300 شخص من مختلف الجنسيات كمتسابقين وفنيين وأطقم فرق وحكام ومشرفين.

حضر مراسم تكريم الفائزين كل من حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد البطل بيتر بورشكا، بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي، ووصوله للنقطة رقم 196 في بداية البطولة، أن منافسة الأبطال لم تكن سهلة، وقال: كان التنافس قوياً بين المشاركين، حافظت على المركز الأول طوال السباق وظللت على نفس الثبات والتركيز.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام النادي الفائزين مؤكداً أن البطولة حققت أهدافها، وقال: قدم المشاركون مستويات فنية عالية، تابعنا الإثارة في كل تصفيات البطولة وأيضاً الندية الكبيرة بين المتسابقين من أجل الوصول إلى الأرقام الأفضل والتأهل للمراحل النهائية من المنافسة.

وأكد الرميثي أن تنظيم البطولة فخر للنادي البحري، خاصة أنه أول ناد ينظم هذه المنافسة في الشرق الأوسط، وقال: تابعنا بتوجيهات من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان المنافسات الدولية العالمية في الفترة الماضية، وقمنا باختيار تحدي الموتوسيرف نظراً للشهرة الكبيرة والإقبال على المشاركة في هذه الفئة، وخلال أشهر فقط تم الإعلان رسمياً عن إقامة الجولة الافتتاحية هنا في العاصمة أبوظبي ليكون ذلك إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات النادي الرياضية، ويؤكد الريادة والمكانة العالمية التي يحتلها النادي حالياً.

وكشف الرميثي عن أن الخطة المقبلة للموتوسيرف ستكون مشاركة أبطال إماراتيين في الموسم المقبل، خاصة أن الاستضافة الأولى جاءت لتعزز من حضور هذه البطولة ونشرها في الدولة، وقال: الخطوة القادمة هي مشاركة محترفين من الإمارات في هذه الفئة، وسيكون ذلك بشكل مدروس، الموتوسيرف بطولة جديدة بدأت منذ عام 2015 ونريد أن ننشر ثقافة هذه الرياضة في الإمارات بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

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وعن المنافسة قال: المسابقة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وتفوّق ذهني وسرعة بديهة، التوازن مطلوب للمشاركين لأن التعامل مع لوح الموتوسيرف يحتاج إلى لياقة عالية، وبالتالي هي تعطي المشارك فرصة الانخراط في حصة رياضة عالية المستوى، سيكون للبطولة انتشار أوسع مستقبلاً بكل تأكيد وسنشاهد انتشاراً لألواح الموتوسيرف في الدولة في الفترة المقبلة.

حريز المر: نجاح كبير للبطولة

هنأ حريز المر بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، القائمين على البطولة، للنجاح الكبير، مؤكداً أن نادي أبوظبي البحري، سبّاق دوماً في استضافة وتنظيم البطولات العالمية، واستقطاب الرياضات البحرية الجديدة، وقال: هي بطولة جديدة قادمة وبقوة للانتشار في المنطقة، ونتوقع أن يشارك أبطال إماراتيون في الحدث في الفترة المقبلة، خاصة أنها وصلت رسمياً إلى الإمارات عبر البطولة العالمية، وتم تعريف جمهور المتسابقين والمحترفين بها، ننتظر حضور أبطالنا للمنافسة ومقارعة الأوائل في هذه الفئة، هذه الرياضة في حال انتشرت محلياً، ستكون هناك بطولة محلية بكل تأكيد لهذه الفئة في المستقبل.

وسجل مروِّج البطولة التشيكي مارتن جانكليك إعجابه الكبير بحضوره الأول إلى العاصمة أبوظبي، وأكد أن موقع السباق ومكان الاستضافة وكل العناصر كانت جيدة، وقال: أبوظبي أبهرتنا بما وجدناه من تطور كبير ومذهل، سمعنا عن أبوظبي الكثير، ولكن «أن تسمع شيء.. وأن ترى بعينيك شيء آخر» تماماً، كنا في البداية نتساءل عن كيفية ظهور الجولة الافتتاحية من البطولة، ولكن بعد ما شهدنا المنافسة، فإنني أتمنى أن نعود دوماً إلى هنا لكي ننافس في مسار كاسر الأمواج.

6 جولات

مع نهاية جولة الافتتاح في أبوظبي تنتقل إثارة البطولة إلى الجولة الثانية والتي ستقام في التشيك في يونيو المقبل، وبعدها ثالث الجولات في انجلترا في شهر يوليو، ثم تنتقل البطولة إلى الجولة الرابعة في كازان ولاحقا تتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستضيف فلوريدا خامس جولات البطولة في أكتوبر، وتختتم مع الجولة السادسة في التشيك مجدداً في نوفمبر.

شرطة أبوظبي تشارك في الحدث

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات بطولة العالم للموتوسيرف، ونظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات عدداً من الأنشطة، وقدمت فرقة موسيقى الشرطة مقطوعات وطنية وتراثية، فيما عرض قسم الموروث دوريات الشرطة القديمة والكلاسيكية التي تعكس جهود الشرطة في الماضي والحاضر.

كما عرضت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية دوريات المسعف الصغير والإطفائي الصغير والمنقذ الصغير، وسط إعجاب الأسر والأطفال، فيما أسهمت دوريات السعادة بإدخال البهجة والسرور على الحضور، كما شاركت إدارة التفتيش الأمني K9 بقطاع شؤون الأمن بعرض مشوق للكلاب البوليسية.