مارادونا يترك فريقه بسبب التحكيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، نيّته الرحيل عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي بنهاية منافسات دوري الدرجة الثانية، احتجاجاً على التحكيم الذي اعتبر أنه منحاز ضد فريقه لمجرد أنه يشرف عليه.

وقال مارادونا: «ما إن ينتهي الموسم، سأترك دورادوس»، مشيراً إلى أنه سيطلب لقاء رئيس النادي المملوك من عائلة هانك النافذة لإبلاغه رسمياً بالاستقالة.