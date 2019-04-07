شباب الأهلي والعين إلى نهائي دوري الكرة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تأهل العين وشباب الأهلي إلى نهائي الدوري العام للكرة الطائرة فئة الرجال عقب فوزهما على منافسيهما بني ياس حامل اللقب والجزيرة، في مباراتي العودة بمرحلة «البلاى أوف».

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وكرر «الزعيم» تفوقه على بني ياس مساء أمس الأول وفاز عليه 3-1، بعد ان فاز عليه بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت في العين، وأكد شباب الأهلي أحقيته بالتواجد في المباراة النهائية بعد التفوق على الجزيرة 3-2 في مواجهة الذهاب بأبوظبي قبل ان يتفوق عليه مرة أخرى أمس الأول في مباراة الإياب في دبي بنتيجة 3-0.

وسيحل العين ضيفاً على شباب الأهلي في دبي في ذهاب المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل قبل أن تكرر المواجهة بينهما إيابا في العين يوم 16 إبريل الجاري.

وسيتواجه الجزيرة وبني ياس في مباراة على ملعب محايد من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث يوم الجمعة المقبل.