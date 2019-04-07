شكرا لقرائتكم خبر عن مجرد أسئلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

* وفق ثقافة رد الفعل التي تعودنا عليها في مواجهة مشكلاتنا، أود أن أطرح بعض الأسئلة التي أراها تفرض نفسها فرضاً على الشارع الرياضي، وهي كلها نابعة من وجيعة خسارة التمثيل الإماراتي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة منذ 17 عاماً، لكنها، لا تعبر عن خسارة مرشح الإمارات مروان بن غليطة في تلك الانتخابات كحالة أو سابقة، فقد توقعناها في "الخليج"ونشرنا تقريراً مسبقاً عنها قبل أيام، إنما يمكن اعتبارها المحطة الصادمة التي تستوجب أن تكون هناك لحظة فارقة، بحيث يكون ما بعدها مختلفاً عما قبلها في مسيرة الرياضة الإماراتية.. محلياً ثم قارياً ودولياً، وإليكم الأسئلة التي سأترك لكم همّ الإجابة عنها:

* هل لدينا استراتيجية تستهدف التمثيل الدولي في الاتحادات القارية والدولية؟

* هل تم التشاور والتنسيق بخصوص مرشحي الإمارات للاتحادات المختلفة، وتم فرز من يستحق ويستأهل ذلك من عدمه؟

* هل هناك جهة مرجعية محددة يمكن الرجوع إليها لمعرفة المعايير أو الإجراءات أو الآليات المتبعة؟

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* هل ذاكرنا جيداً تفاصيل التجربة القاسية التي مرّ بها مرشح الإمارات السابق يوسف السركال لرئاسة الاتحاد الآسيوي في انتخابات عام 2013، حتى يتم تداركها فيما يخص «كواليس ودهاليز» تلك الغابة الآسيوية؟

* هل تم بحث امكانية انسحاب مروان بن غليطة من انتخابات المكتب التنفيذي، إثر قرار اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة بالانسحاب أمام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أم أن لكل منهما حسبة خاصة ، أقصد ألم يكن هناك ما يستدعي بحث الثانية بناء على الأولى؟

* علمنا وتابعنا كيف كانت للرميثي حملة كبيرة على صعيد القارة، لكن هل كانت في المقابل هناك حملة مناظرة لبن غليطة أو برنامج أو حتى خطة ما، لدعمه؟

* هل كانت القناعة بالإجماع بالنسبة الى رئيس اتحاد الكرة ليترشح للمقعد الآسيوي، أم كان هناك طامح آخر بكتلة أخرى ، فانقسمنا وحدث شرخ داخلي عشية الترشح؟

* إلى أي مدى يتحكم «الروتين» في القرارات المهمة بالنسبة إلى الساحة الرياضية.. أين القانون الجديد للرياضة، وأين لوائح النظم الأساسية للاتحادات، وماهي نتيجة التحقيقات التي جرت بخصوص الاتحادات المخالفة إدارياً ومالياً،؟

* هل هناك شفافية ووضوح ومصارحة، في مواجهة مشكلاتنا، أم تعتيم وإنكار ومكابرة؟

إذا كانت إجابة الأسئلة السابقة كما أعلم، فالعلة فينا قبل أن تكون في آسيا وانتخاباتها.

أخيراً وليس آخراً «..أتى أمر التغيير فلا تستعجلوه».

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