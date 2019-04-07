منتخب الإمارات يتأهل إلى كأس العالم لهوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

حصد منتخب الإمارات، بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم لهوكي الجليد للفئة الثالثة للمرة الخامسة في تاريخه بالرغم من خسارته من قرغيزستان 4-7 في الجولة الخامسة وختام منافسات التصفيات مساء أمس في صالة مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

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ونجح الإمارات في التأهل لكأس العالم على الرغم من خسارته بعد شطب جميع نتائج مباريات قرغيزستان الخمس في التصفيات لمخالفتها قوانين الاتحاد الدولي بشأن تسجيل اللاعبين.

شهد المباراة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية وهامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد وشينجيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الدولة.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة بواقع 2-3 لصالح قرغيزستان و1-0 للإمارات و1-4 لقرغيزستان. وتواصلت منافسات تصفيات كأس العالم في أبوظبي بمشاركة 6 منتخبات وانطلقت الأحد الماضي.